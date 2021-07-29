После грозы жители Петродворцового района Петербурга остались без электричества

В дома Нового Петергофа вернули электричество, пропавшее в грозу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером в среду, 28 июля 2021 года, в Санкт-Петербурге бушевала мощная гроза. Из-за этого жители нескольких домов в Петродворцовом районе остались без электричества. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

- Перебои с электричеством произошли в ночь на 29 июля. Свет в домах пропал сразу же после грозы, - рассказывает издание.

Без света остались дом №10 по улице Бородачева, дома №25 и №32 на Разводной улице, а также №21 по Константиновской улице.

В компании "Ленэнерго", которая обслуживает эти дома, рассказали, что причиной отключения электричества стали технологические нарушения на оборудовании. Аварийные бригады оперативно выехали на место для починки. К утру свет в домах вернулся.

Напомним, что во время ливня 28 июля в Петербурге затопило многоэтажку, железнодорожную станцию и несколько улиц.