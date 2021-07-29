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Происшествия29 июля 2021 9:49

Собутыльник убил табуреткой жителя Парголово

Мужчину успели довезти до больницы, но он умер на руках у врачей
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Жителя Парголово убили табуреткой.

Жителя Парголово убили табуреткой.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Выборгского района Петербурга ищут мужчину, который убил собутыльника табуреткой. Трагедия произошла вечером 28 июля в квартире дома на улице Первого Мая в поселке Парголово.

- В 21:35 в полицию поступило сообщение из больницы: в приемный покой из своей квартиры был доставлен 36-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг, - пишет «Мойка 78».

Несмотря на все усилия врачей, потерпевший скончался. Делом занялись правоохранительные органы. Выяснилось что хозяин квартиры распивал спиртное с неизвестным мужчиной. Во время застолья произошла ссора и гость ударил собутыльника табуреткой по голове, после чего сбежал.

Сейчас его ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.