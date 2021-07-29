Следствие требует арестовать агрессивного водителя Mustang, напавшего на автомобилиста в Петербурге

Полиция потребовала арестовать агрессивного гонщика на Mustang в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Следователи полиции по Красносельскому района Санкт-Петербурга попросили отправить под арест агрессивного водителя Ford Mustang, напавшего на автомобилиста на Таллинском шоссе. Конфликт произошел еще 26 июля 2021 года из-за того, что водитель Mazda не пустил гонщика на встречную полосу движение. За это 23-летний мужчина на Mustang устроил потасовку.

- Водитель Ford подрезал автомобиль Mazda, вынудив его остановиться, после чего разбил боковое стекло и начал избивать 19-летнего оппонента, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Агрессивного мужчину задержали 27 июля. В отношении него возбудили уголовные дела о хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества.

Ходатайство следствия об аресте состоится в 12:00 часов 29 июля в Красносельском районном федеральном суде.