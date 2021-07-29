Более 31 тысячи человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

Темпы обследований на ковид не снижаются. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 31 тысячи петербуржцев прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Данные на утро четверга, 29 июля, приводит городской оперативный штаб, отслеживающий ситуацию с распространением ковида в регионе.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 31 243 человека, - уточняет пресс-служба Смольного.

Кроме того, за прошедшие 24 часа операторами единой информационно-справочной службы было обработано 19 764 вызова по вопросам, связанным с коронавирусом, поступившим по короткому номеру 122.

По нему можно также вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту или на вакцинацию.