Упавший самосвал перекрыл две полосы на трассе «Скандинавия»

Грузовик упал набок на "Скандинавии". Фото: vk.com/spb_today / Владимир Акопян

Неудачным выдалось утро у водителя тяжелого самосвала, груженого песком. На 54-м километре трассы «Скандинавия», где идут дорожные работы, он не справился с управлением и опрокинул грузовик набок. В результате аварии перекрытой оказалась половина проезжей части.

- Самосвал завалился на «Скандинавии» в сторону Петербурга. Две левые полосы заняты. Будьте внимательны, - сообщали очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, сам водитель не пострадал. он удрученно стоял рядом с машиной, раздумывая над тем, как поставить ее на колеса. Кроме того, при падении из кузова высыпался песок.

По словам очевидцев, причиной мог стать перегруз и, как следствие, лопнувшее колесо: «Проезжал с утра мимо этого самосвала, правое переднее выстрелило у него».

По состоянию на 10:30 утра пробки на «Скандинавии» нет.