Полиция разыскивает сожителя женщины, обнаруженной привязанной за шею к машине в Петербурге

Сожителя женщины, обнаруженной привязанной за шею к машине в Петербурге, разыскивают по подозрению в убийстве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По громкому делу об убийстве 43-летней женщины, труп которой был обнаружен в парке Петербурга. Тело оказалось привязано проводом за шею к машине. 28 июля 2021 года следственный комитет возбудил уголовное дело.

- По подозрению в убийстве разыскивается сожитель петербурженки, 43-летний житель поселка Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что подозреваемый был шесть раз судим. Среди преступлений, которые числятся за ним: нарушение авторских прав, невыплата зарплаты, захват заложников, а также кража.

С места преступления и из квартиры убитой следователи изъяли отпечатки пальцев, провода, медицинскую маску, серьги, одежду, документы и тапочки.

Напомним, что труп был обнаружен поздно вечером 27 июля в парке на Пулковском шоссе.