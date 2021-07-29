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Общество29 июля 2021 11:30

Оплатить заправку, не выходя из авто: для корпоративных клиентов «Роснефть» появился новый сервис

Рассказываем, как сэкономить время при заправке автомобиля
Источник:kp.ru
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Для клиентов «Роснефть» появилась виртуальная топливная карта. Фото: «Роснефть».

Для клиентов «Роснефть» появилась виртуальная топливная карта. Фото: «Роснефть».

У розничной сети «Роснефть» появилась собственная цифровая платформа «РН-Карт», которая позволяет оплачивать заправку автомобиля топливом в режиме онлайн. Все просто, не выходя из автомобиля, потребуются лишь пара нажатий в телефоне на выбор номера колонки, вида и количества топлива, и дальнейшая оплата услуги.

Виртуальная оплата наиболее актуальна в пандемию, теперь не придётся соприкасаться с общедоступными поверхностями - всё гораздо проще, гигиеничнее и быстрее. А одним из значимых приоритетов розничной сети «Роснефть» является удобство и безопасность клиентов.

- Для того, чтобы воспользоваться услугой на платформах IOS и Android необходимо скачать мобильное приложение «РН-Карт», - сообщают в пресс-службе компании. - Через приложение также возможно изучение настроек карты, видов и стоимости топлива. Если в момент оплаты отсутствует подключение к интернету, достаточно предоставить штрих код виртуальной карты в приложении.

В Северо-Западном регионе сервис доступен на АЗК/АЗС розничной сети «Роснефть» в Санкт-Петербурге, Новгороде, Пскове, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.

Подготовила: Алёна КЛИМОВА.