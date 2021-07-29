Полиция задержала 70 человек после массовой драки уроженцев Чечни и Таджикистана в Петербурге

Массовая драка приезжих произошла в Невском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Массовое побоище мигрантов и приезжих с Кавказа напугало вечером 28 июля жителей Невского района Петербурга. Драка произошла у гостиницы «Белые ночи» на проспекте Большевиков, а участие в ней приняли около сотни человек, 70 из которых были задержаны.

- В 20:56 в полицию поступил сигнал от местных жителей о том, что на улице перед гостиницей, в которой живут мигранты, дерутся несколько десятков человек. Один лежит на земле, - сообщает источник «КП-Петербург».

На момент приезда полиции, кулаками махали около 40 человек, остальные успели разбежаться. При выяснении обстоятельств выяснилось, что потасовку на бытовой почве соседства в гостинице устроили уроженцы Чечни и Таджикистана. Всем - от 20 до 30 лет.

После проверки номеров в гостинице 70 человек полицейские задержали, 14 из которых отвезли в отделение. Одного из пострадавших госпитализировали с травмой головы. По факту драки назначена проверка.