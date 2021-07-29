Молния ударила в небоскреб "Лахта Центр" во время грозы в Петербурге

Молния ударила во время грозы в башню "Лахта Центр" Фото: СОЦСЕТИ

Мощная гроза бушевала в Санкт-Петербурге с вечера 28 июля 2021 года и всю ночь. Гром и молнии раскатывались в небе над городом. Горожане даже заметили, что несколько разрядом попало прямиком в небоскреб "Лахта Центр". Это успел снять на видео местный житель и опубликовал кадры на своей странице в социальной сети.

На кадрах видно, как молния ударяет в самую верхушку небоскреба, где располагается громоотвод.

Добавим, что последствия грозы с ливнем оказались серьезные. Из-за большого количество осадков в городе затопило железнодорожную станцию в Рыбацком, а также затопило 16-этажку бывшего общежития на Наличной улице. Жители в шоке звонили в управляющую компанию, но там не торопились высылать аварийную бригаду. Между тем на некоторых этажах воды было уже по щиколотку.

Однако далеко не всех расстроил потоп. На севере Петербурга мужчина встал на сапборд и прокатился по затопленным улицам.