Новый рост заражения коронавирусом произошел в Петербурге 29 июля 2021 года

Рост заражения коронавирусом произошел в Петербурге на 29 июля Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге снова произошел рост заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на четверг, 29 июля 2021 года, за последние сутки в городе инфекцию обнаружили еще у 1925 человек. Рост по сравнению с днем ранее составил 0,4 процента.

- Тем временем, показатель смертности снизился на 5,9 процентов. За сутки скончались 64 человека. Также выздоровели 1987 человек, - рассказали в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Петербурге коронавирус был обнаружен у 524 895 человек, из них умерли 19 104 и выздоровели 499 725 пациентов.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 29 июля 2021 года / Фото: Яндекс

В комитете по здравоохранению отмечают, что ситуация в городе улучшается. Еще один стационар, который работал с больными коронавирусом, с 1 августа сворачивает "ковидные" койки и возвращается к привычной работе. Речь идет о больнице №2.

Также добавим, что накануне петербуржцы обновили рекорд по вакцинации. За сутки привились более 30 тысяч человек.