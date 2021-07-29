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Общество29 июля 2021 12:26

Роспотребнадзор разрешил купаться в Верхнем Суздальском озере в Петербурге

Ведомство отметило, что вода в нем чистая
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Верхнее Суздальское озеро в Петербурге признали пригодным для купания

Верхнее Суздальское озеро в Петербурге признали пригодным для купания

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У жителей Санкт-Петербурга появилось место для купания в черте города. Роспотребнадзор признал пригодной воду в Верхнем Суздальском озере, которое располагается в Выборгском районе рядом со станцией метро "Озерки". Об этом в ведомстве рассказали в четверг, 29 июля 2021 года.

- На 29 июля отобрано 240 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. 1-е Суздальское озеро соответствует требованиям санитарного законодательства, - сообщили в Роспотребнадзоре города.

Что касается остальных Суздальских озер, а также других озер и Финского залива в черте Петербурга, то там вода все еще достаточно грязная для того, чтобы в ней купаться.

Напомним, что "Комсомолка" составила полный список пляжей Петербурга, где горожане могут отдохнуть и позагорать.