Роспотребнадзор разрешил купаться в Верхнем Суздальском озере в Петербурге

Верхнее Суздальское озеро в Петербурге признали пригодным для купания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У жителей Санкт-Петербурга появилось место для купания в черте города. Роспотребнадзор признал пригодной воду в Верхнем Суздальском озере, которое располагается в Выборгском районе рядом со станцией метро "Озерки". Об этом в ведомстве рассказали в четверг, 29 июля 2021 года.

- На 29 июля отобрано 240 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. 1-е Суздальское озеро соответствует требованиям санитарного законодательства, - сообщили в Роспотребнадзоре города.

Что касается остальных Суздальских озер, а также других озер и Финского залива в черте Петербурга, то там вода все еще достаточно грязная для того, чтобы в ней купаться.

Напомним, что "Комсомолка" составила полный список пляжей Петербурга, где горожане могут отдохнуть и позагорать.