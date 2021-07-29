Больше 65 % жителей Петербурга получили иммунитет к коронавирусу

Иммунная прослойка в Петербурге состоит из тех, кто получил иммунитет, переболев COVID-19, а также из тех, кто получил хотя бы один компонент вакцины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доля жителей Петербурга, имеющих иммунитет к новому коронавирусу, превысила 65 %. Об этом в четверг, 29 июля, сообщил журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- На данный момент доля людей, которых можно отнести к иммунной прослойке, из которой складывается коллективный иммунитет, уже превышает 65 %, - уточнил Дмитрий Лисовец. – Мы имеем в виду тех, кто получил антитела «естественным» путем – то есть, переболел – а также о тех, кто получил хотя бы один компонент вакцины от COVID-19.

Напомним: ранее в 60 % оценивался показатель, необходимый для достижения коллективного иммунитета. Однако, как объясняли «КП-Петербург» в Смольном, когда мы его достигнем, эпидемия, увы, не закончится в два счета – просто ситуация станет управляемой и менее тяжелой. Говорить об окончательной победе над новым коронавирусом по-прежнему слишком рано.