Земельные участки в Петербурге подорожали почти на треть

Земля под строительство дорожает все больше и больше. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Недвижимость в Петербурге дорожает крайне быстрыми темпами. Квартиры в городе за год прибавили от 25 до 28% стоимости. Почти выросли цены на земельные участки. За последние полтора года они прибавили до 30% в денежном выражении.

- За последние полтора года земельные участки в Петербурге и пригородах подорожали минимум на четверть, - пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».

При этом речь идет в первую очередь о землях под многоэтажную застройку. Специалисты рынка считают, что к росту цен привело ограниченное предложение, то есть земли для застройки мало и на всех не хватает. В борьбе за участок девелоперы взвинчивают стоимость, что в итоге неизбежно приводит к удорожанию квартир.

Самыми крупными сделками за прошедшие с начала года шесть месяцев стали продажа/покупка 33 гектаров в Парголово, 23 - в Пушкине и 18 - на Лиговском проспекте.

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