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Общество29 июля 2021 13:00

Современный бассейн построят в бывшем бомбоубежище Петербурга

Комплекс появится рядом со сквером Цоя, где раньше находится клуб "Тоннель"
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Рядом со сквером Цоя в Петербурге в бывшем бомбоубежище построят современный бассейн

Рядом со сквером Цоя в Петербурге в бывшем бомбоубежище построят современный бассейн

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге построят современный бассейн в бывшем бомбоубежище в Петроградском районе. Как пояснили 29 июля 2021 года в районной администрации, спортивный комплекс появится в помещении, где раньше находился известный клуб "Тоннель". Это рядом со сквером Виктора Цоя.

- Это уникальный проект для Петербурга. Аналогов приспособления защитного сооружения гражданской обороны под детский бассейн ещё не было. По плану, ежедневная пропускная способность сооружения составит около 450 человек, - пояснили в администрации.

В комплексе также будут спортивные залы, а сам бассейн оборудуют так, чтобы он был доступен для людей с ограниченными возможностями. Соответственно будут оборудованы: раздевалки, душевые, санузлы, помещения инструкторов и тренеров, для технического персонала.

Сейчас уже идет ремонт помещения, сносят ненесущие конструкции, перегородки и старый потолок.