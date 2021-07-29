Власти Петербурге не видят причин для ужесточения карантинных мер

Ужесточать карантинные ограничения пока не планируют, но темпы вакцинации снижать нельзя. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга пока не намерены вводить новые карантинные ограничения или ужесточать уже имеющиеся. По словам главы Комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, лично он оснований для этого не видит.

- Буквально сегодня состоится совещание рабочей группы по вопросам противодействия эпидемии коронавируса. Какие именно изменения будут вноситься в постановление № 121, мы пока сказать не можем, но исходя из текущей ситуации можно заключить, что оснований ужесточать ограничения нет, - заявил Лисовец.

По данным Смольного, сейчас в общей сумме количество переболевших и вакцинированных горожан, то есть имеющих антитела, достигло 65% от населения Петербурга. Это позволяет смотреть в будущее с определенным оптимизмом.

Но чтобы достичь коллективного иммунитета привить необходимо не менее 2,5 миллионов петербуржцев. Сейчас первично привито 1,3 миллиона человек, закончили вакцинацию двумя компонентами - 950 тысяч горожан.