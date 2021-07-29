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Здоровье29 июля 2021 13:38

Рост заболеваемости коронавирусом среди детей произошел в Петербурге

Также зафиксированы смертельные случаи среди несовершеннолетних
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (26)Комментарии (26)(26)
Комздрав рассказал о росте заболеваемости коронавирусом среди детей в Петербурге

Комздрав рассказал о росте заболеваемости коронавирусом среди детей в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге во время третьей волны коронавируса произошел рост заболеваемости среди детей. Об этом в четверг, 29 июля 2021 года, рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- Но абсолютное количество заболевших все равно оказалось меньше, чем во время двух предыдущих волн - то есть, такого роста, который мы наблюдали в Петербурге осенью-зимой, не наблюдалось, - отметил глава комздрава.

Также зафиксированы и смертельные случаи среди несовершеннолетних. Но летальные исходы происходили только если у детей были сопутствующие тяжелые заболевания - прежде всего онкологические и заболевания крови.

Также Лисовец рассказал о случаях смерти от коронавируса пациентов, которые успели пройти полный цикл вакцинации от COVID-19. Это это всегда были люди с тяжелыми сопутствующими патологиями.