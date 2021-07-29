30-летний петербуржец утонул на отдыхе в Абхазии

Молодой житель Петербурга погиб в Абхазии. Фото: facebook.com/MCHS.Abkhazia

Молодой житель Петербурга трагически погиб на отдыхе в Абхазии. 22 июля мужчина пошел купаться в море несмотря на плохую погоду. Больше его никто не видел. Лишь через несколько дней местным спасателям удалось обнаружить тело.

- Обнаружено тело жителя Санкт-Петербурга 1991 года рождения, утонувшего в акватории города Гагра 22 июля. Тело доставлено в морг Гагрской районной больницы, - сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Отметим, что это второй за июль трагический случай в Гагре с туристами из Петербурга. В начале июля здесь в воду унесло мать с тремя маленькими детьми, только накануне приехавшими на отдых.

5-летнего мальчика спасли из воды очевидцы трагедии, старшая 7-летняя девочка два часа в штормовом море держалась за 3-летнего брата, который был в надувном жилете. Спасатели достали из воды обоих, но младший ребенок уже был мертв. Тело изматери до сиз пор не найдено.