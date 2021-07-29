Беглов поздравил петербургскую спортсменку Василису Степанову с серебряной медалью на Олимпиаде в Токио

Александр Беглов поздравил петербургскую спортсменку Василису Степанову с серебряной медалью на Олимпийских играх / Фото: instagram.com/kfis_spb/ (Василиса Степанова справа)

Еще одна спортсменка из Санкт-Петербурга принесла медаль России на Олимпиаде в Токио. В четверг, 29 июля 2021 года, Василиса Степанова вместе со своей напарницей Еленой Орябинской завоевали серебро в соревнованиях по академической гребле. С этим спортсменок поздравил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Поздравляю Вас с завоеванием серебряной медали на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по академической гребле! Ваш большой успех в дуэте с Еленой Орябинской, поистине, исторический: 17 лет спортсмены нашей страны не имели олимпийских наград в академической гребле, - отметил градоначальние.

Также Беглов поздравил отца Василисы Андрея Костыгова, который также был первым тренером спортсменки.

В финальной гонке девушки опередили спортсменок из Канады на 0,65 секунды, но уступили команде Новозеландии – 1,26.