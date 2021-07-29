Комздрав Петербурга объяснил причины смертей пациентов после вакцинации от коронавируса

Комздрав объяснил причины смертей привитых от коронавируса пациентов в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснили, почему несколько пациентов, заболевших коронавирусом после прохождения полного цикла вакцинации, скончались. Как пояснил 29 июля 2021 года председатель комитета Дмитрий Лисовец, летальные исходы происходили только в тех случаях, когда у зараженных людей были тяжелые сопутствующие заболевания.

- Это всегда были пациенты с тяжелыми сопутствующими патологиями - заболеваниями сердца и сосудов, онкологическими заболеваниями и так далее, - пояснил председатель комздрава.

Известно, что даже после вакцинации вероятность заразиться коронавирусом нет, но, как правило, болезнь тогда проходит в легкой форме. Чаще всего, это те, кто не успел пройти курс полностью. Лисовец отметил, что на данный момент в Петербурге нет ни одного привитого пациента, который переносит болезнь в тяжелой форме, либо находится в реанимации.