Температура воды в Финском заливе изменилась после похолодания в Петербурге

Температура воды в Финском заливе опустилась Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге произошло резкое похолодание, а вместе с этим и изменилась температура воды в Неве и Финском заливе. Об этом в среду, 28 июля 2021 года, сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

- По данным наблюдений на 28 июля температура воды в Неве составляет плюс 21 градус, а в курортной зоне Финского залива - плюс 21-22 градуса, - сообщили в гидрометцентре.

Напомним, что во время аномальной жары вода в акваториях города быстро нагревалась. В пик достигала даже 25-градусного тепла.

Сейчас в Петербурге не самый радужный прогноз по погоде. По данным МЧС 30 июля на город снова обрушатся грозы с ливнем и сильным ветром. Также заметно похолодает до 21-23 градусов. Причиной тому приход в Северную столицу циклона "Дирк".