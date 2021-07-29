КАД засыпало щебнем в районе Софийской улицы

КАД у Софийской улицы засыпало щебнем. Фото: vk.com/spb_today / Татьяна Разгуляева

Петербургские водители сообщают об опасности, возникшей на КАД в районе развязки с Софийской улицей. Здесь какой-то проезжавший грузовик растерял щебень из кузова. В итоге трасса по всей ширине в одном направлении оказалась завалена камнями.

- Щебень рассыпан на всех четырех полосах внутренней стороны КАД перед съездом на Софийскую. Снижайте скорость, - советуют автомобилисты в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

Там же опубликовано и видео с места происшествия.

И хоть камни лежат не плотным слоем на асфальте, но шансов пропороть покрышку себе или разбить стекло в идущем следом автомобиле они существенно прибавляют. Количество сколов на краске от вылетевшего из под колес щебня, подсчету поддаваться вряд ли будет.

- Там под виадуком должен открыться сервис по замене лобовых стекол. Лайфхак, стартап...можно не благодарить, - шутят в комментариях горожане.