Мощный ливень начался в Петербурге 29 июля

Ливень накрыл Петербург 29 июля Фото: Лилия КОЗЛОВА

Снова ливень накрыл Санкт-Петербург. Дождь начался в третьем часу дня в четверг, 29 июля 2021 года. Вполне возможно, что за ним последует и гроза. Об этом рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

- Синоптическая ситуация будет представлена периферией циклона, центр которого окажется над югом Скандинавии. Облаков в небе над регионом будет много, пройдут кратковременные дожди, местами ливневого характера, возможны грозы, - пояснил синоптик.

Мощный ливень накрыл сразу почти все районы Северной столицы. Пока что "сухими" остались только Красногвардейский район, Красносельский, Колпино и Пушкин.

Согласно прогнозу, ливень продолжит двигаться в сторону северо-востока города и совсем уйдет в Ленинградскую область уже к четырем часам дня.