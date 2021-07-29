Шкваловый ворот заметили в небе над Петербургом

Так выглядит шкваловый ворот. Фото: vk.com/pogoda812 / Наталия Девятова

Арку из туч, выгнувшуюся в небе над Петербургом, сняли на фото удивленные горожане. Интересное природное явление, имеющее название шкваловый ворот, заметили вечером 28 июля как раз перед тем, как на Северную столицу обрушилась гроза.

- Кстати, эта штука на фото называется шкваловый вОрот, - написал под фото с огромной тучей в своем Фейсбуке метеоролог Михаил Леус.

Справка «КП»:

Шкваловый ворот, он же грозовой вал, образуется грозовой в передней части грозового облака при увеличении его движения. Облака «закручиваются» при усилении ветра у земли. При этом сам вал не несет в себе грозовой заряд, а располагается ниже фронта с тучами.