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Происшествия29 июля 2021 15:45

Шкваловый ворот заметили в небе над Петербургом

Необычное природное явление сняли в разных районах города
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Так выглядит шкваловый ворот. Фото: vk.com/pogoda812 / Наталия Девятова

Так выглядит шкваловый ворот. Фото: vk.com/pogoda812 / Наталия Девятова

Арку из туч, выгнувшуюся в небе над Петербургом, сняли на фото удивленные горожане. Интересное природное явление, имеющее название шкваловый ворот, заметили вечером 28 июля как раз перед тем, как на Северную столицу обрушилась гроза.

- Кстати, эта штука на фото называется шкваловый вОрот, - написал под фото с огромной тучей в своем Фейсбуке метеоролог Михаил Леус.

Справка «КП»:

Шкваловый ворот, он же грозовой вал, образуется грозовой в передней части грозового облака при увеличении его движения. Облака «закручиваются» при усилении ветра у земли. При этом сам вал не несет в себе грозовой заряд, а располагается ниже фронта с тучами.