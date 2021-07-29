Движение ограничат на пересечении КАД с ЗСД в Петербурге с 31 июля

На развязке КАД в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом полностью перекроют два съезда Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Автомобилистов Санкт-Петербурга ждут очередные ограничения на Кольцевой автодороге. С 31 июля 2021 года в течение нескольких дней рабочие будут перекрывать два съезда, которые расположены на развязке КАД в узле пересечения с трассой ЗСД и Дачным проспектом.

- В связи с работами по устранению колеи на проезжей части будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд №7, с Дачного проспекта на внешнее кольцо КАД и съезд №12, с внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербург на Предпортовую улицу, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Съезд №7 будет закрыт с 2 ночи до 7 утра 31 июля и с 21:00 31 июля до 16:00 1 августа. Следом начнутся перекрытия на съезде №12: с 21:00 2 августа до 6 утра 3 августа и с 21:00 3 августа до 21:00 4 августа.

Также с 30 июля по 2 августа попеременно перекроют одну полосу на съезде с Дачного проспекта на Предпортовую улицу и на внешнее кольцо КАД.