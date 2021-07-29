Птенцы белых лебедей погибли в пруду Пискаревского кладбища

У лебедей Персея и Афины живыми остались два птенца из четырех.

Петербуржцы поделились в соцсетях грустной новостью: лебеди Персей и Афина, живущие на пруду на Пискаревском мемориальном кладбище и ставшие родителями 4 июля 2021 года, лишились двоих птенцов. Очевидцы рассказывают, что какие-то "добрые" люди угостили птиц картошкой, в результате чего один подавился и умер, а второй скончался позже по неизвестным причинам.

Гибель птиц подтвердил собеседник в администрации Калининского района.

- К пруду доступ свободный, поэтому местные жители нередко бросают в воду булки или другую пищу, опасную для птиц, хотя там установлены таблички, что делать это запрещено! - ответили в районной администрации.

В ведомстве также подтвердили гибель птенцов, отметив, что подобное происходило и раньше, когда пара приносила слишком большое потомство.

- Приехала комиссия из Ленинградского зоопарка, который занимается содержанием лебедей. Предварительно заключили, что птицы умерли по естественным причинам, - ответили в комитете по социальной политике.