Двух взрослых мужчин задержали за секс с 14-летней школьницей из Ленобласти

Школьница из Лодейного Поля спала с двумя взрослыми мужчинами. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Управление Следственного комитета России по Ленобласти возбудило два уголовных дела на взрослых мужчин, которые спали с 14-летней школьницей. На недетские шалости дочери в полиции пожаловалась ее мать.

- В полицию обратилась жительница города Лодейное Поле с заявлением о том, что в период с 01.12.2020 до 31.12.2020 знакомый ее дочери неоднократно вступал с ней в половую связь, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Приятель дочери, по словам женщины, оказался в два раза старше девочки и почти ровесник ее самой. Дальнейшее выяснение обстоятельств показало, что школьница занималась сексом не только с постоянным 31-летним другом, но и не брезговала переспать с его 37-летним приятелем.

И хоть сама девушка уверяла, что контакты были добровольными, по обоюдному согласию, это не спасло кавалеров от уголовного дела. Оба мужчины уже были судимы, обоим грозит до четырех лет лишения свободы за связь со школьницей.