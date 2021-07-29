Ленинградская область продлила коронавирусные ограничения

Новые коронавирусные ограничения в Ленобласти вступили в силу с 29 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области продлили коронавирусные ограничения. Соответствующее постановление в четверг, 29 июля 2021 года, подписал губернатор Александр Дрозденко. Большинство касается районов, которые находятся в "красной зоне".

- До 15 августа продлен запрет на проведение любых массовых мероприятий в "красной зоне", - пояснили в администрации области.

Также в "красной зоне" нельзя проводить физкультурные и спортивные мероприятия со зрителями. Ограничение будет действовать до 1 сентября.

Кроме того, теперь и в "зеленой зоне" семейные торжества, которые проводятся в кафе и ресторанах, ограничили по количеству гостей. На банкетах могут собираться не больше 50 человек. Если все же в планах провести более масштабное мероприятие, у участников должны быть справки о вакцинации либо отрицательные тесты на коронавирус.

В дополнении ко всему, временно запрещена работа цирков шапито во всех районах области.