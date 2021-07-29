Русский музей оштрафовал организатора вечеринки с шампанским в фонтане Летнего сада

Организатора вечеринки с шампанским в Летнем саду оштрафовал Русский музей / Фото: www.instagram.com/andreisergeev_official

В Русском музее 29 июля 2021 года заявили, что оштрафовали организатора вечеринки с шампанским в Летнем саду Санкт-Петербурга. Мероприятие по случаю дня рождения ведущего Алексея Малиновского очень возмутило петербуржцев, после того, как фотография оттуда разлетелась по соцсетям. На фото было видно, что бутылки с игристым охлаждаются прямо в одном из фонтанов.

- В музее сообщили, что не проводят частных мероприятий: с кейтеринговой компанией, оказывающей услуги в саду, заключили договор лишь для презентации продуктовой линейки и привлечения посетителей для получения дополнительных средств на содержание сада, - пишет газета "Петербургский дневник".

Администрация музея уже направила претензию организатору дня рождения, а также выписала штраф за нарушение правил поведения в саду.

Скандал разразился после того, как продюсер шоу "Голос. Дети" и партнер продюсерского центра Леонида Агутина Андрей Сергеев опубликовал фото с вечеринки. После того, как петербуржцы начали ругаться, снимок он удалил.