Вице-губернатор Эргашев рассказал, кого будут прививать вакциной «Спутник лайт» из первой партии

Первую партию "Спутника лайт" пустят на ревакцинацию. Фото: vk.com/oleg_ergashev

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, курирующий сферу медицины в Петербурге, рассказал, как будут использовать вакцину «Спутник лайт» из первой поступившей в город партии. В первую очередь прививать препаратом будут тех, кто уже имеет иммунитет.

- Во вторник на Фармбазу доставили 39 320 комплектов доз вакцины. Сейчас ее развозят в 100 прививочных пунктов. «Спутник Лайт» рекомендован для вакцинации переболевшим коронавирусом. Однако привиться им по рекомендации врача смогут и другие категории граждан, - написал Эргашев на своей странице ВКонтакте.

Напомним, что «Спутник лайт» - однокомпонентная вакцина, то есть нужен лишь один укол, а не два. Но и действие она имеет чуть менее мощное, чем уже привычные препараты. Для ревакцинации этого достаточно.

А вот прививать иностранцев «Спутником лайт» пока не будут.

- Для проведения иммунизации трудовых мигрантов и студентов из других стран мы используем следующую поставку, -отметил вице-губернатор.

И если для россиян все прививки бесплатные, то иностранных граждан будут вакцинировать за деньги.