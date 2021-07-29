Асфальт поднялся из-за мощного прорыва трубы на проспекте КИМа в Петербурге

В Петербурге "всплыл" асфальт на проспекте КИМа. Фото: YouTube-канал "GameTash"

Асфальт «всплыл» из-за сильного прорыва трубы на проспекте КИМа у дома №4 в Санкт-Петербурге. Судя по видеозаписям очевидцев с места происшествия, почти весь двор затопила вода. На место оперативно прибыла аварийная бригада «Теплосети Санкт-Петербурга». Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе организации, прорыв случился во время испытаний теплосетей.

- Температура носителя не превышает 40 градусов. На данный момент службы на месте, обеспечены меры безопасности, место ограждено. Специалисты приступают к ремонтным работам, чтобы скорее устранить технологическое нарушение, - отметили в «Теплосети».

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Теперь прорванную трубу залатают как надо, чтобы зимой кипяток внезапно не вылетел на воздух.