1,5 тысячи эвакуированных машин и 14 тысяч нарушений парковки за месяц зафиксировали в Петербурге по новым правилам

Итоги первого месяца жизни по новым правилам подвели в Смольном. Фото: Комитет по транспорту СПб

С начала июля 2021 года власти Петербурга получили от ГИБДД полномочия по оформлению нарушений правил парковки и стоянки. С этого момента следить за соблюдением правил стали не только чиновники Комитета по транспорту, но и мобильные комплексы - парконы. Результаты из работы подвели в ведомстве.

- 13 783 нарушения правил парковки и стоянки зафиксировано парконами. На месте оформлено 299 протоколов. Эвакуировано 1513 транспортных средств, - сообщает пресс-служба комитета.

За минувший месяц было проведено патрулирование на 400 улицах, принято 623 обращения от горожан о неправильно стоящих автомобилях. Вынесено 2943 постановлений об административных правонарушениях.

Напомним, что неправильно стоящая машина, причем речь идет не о зоне платной парковки, а о всем Петербурге, обойдется владельцу в три тысячи рубле. Еще столько де придется заплатить, если автомобиль эвакуировали. А чтобы забрать его назад, придется пройти «интересный» квест.