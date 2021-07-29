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Здоровье29 июля 2021 18:19

Число суточных госпитализаций больных коронавирусом в Петербурге упало до 400-450

Свободных коек в стационарах около 35%
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Около 400-450 больных коронавирусом госпитализируют ежедневно в Петербурге.

Около 400-450 больных коронавирусом госпитализируют ежедневно в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге чуть снизилось количество ежедневных госпитализаций больных коронавирусом – до 400-450. Об этом журналистам сообщил глава городского Комздрава Дмитрий Лисовец на пресс-конференции ТАСС. Число свободных коек в стационарах увеличилось до 35%. Всего в Северной столице остаются развернутыми 9 719 мест для зараженных COVID-19 и пациентов с пневмонией.

- На сегодня зарегистрирована доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах около 19%. Подключены к неинвазивной ИВЛ – 247 пациентов, подключены к инвазивной ИВЛ – 140, - приводят слова начальника в пресс-службе Комздрава.

Добавим, что накануне петербуржцы обновили рекорд по количеству суточных вакцинаций от коронавируса. Вскоре новый прививочный пункт появится в ТЦ «Галерея». Он будет самым большим – там хотят вакцинировать до 1 тысячи человек в день.