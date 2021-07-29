Мощный пожар в помещении для колясок произошел в Пушкине

В Пушкинском районе Петербурга выгорело помещение для колясок в дому на Полоцкой улице. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел мощный пожар в помещении для колясок в одном из жилых домов на Полоцкой улице. Очевидцы заметили огонь в 17:06 и тут же сообщили об этом в МЧС. Спасатели оперативно прибыли на место и уже в 17:35 ликвидировали огонь. К сожалению, в итоге выгорела вся колясочная. Причины пожара выясняются. Количество сгоревших колясок не сообщается.

- Пожар произошел в помещении колясочной по адресу ул.Полоцкая, д.11, корп.2. Все произошло на третьем этаже дома. Выгорело пять квадратных метров. Пожар ликвидировали 12 человек личного состава от МЧС на трех единицах техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что пострадавших среди людей в пожаре нет.