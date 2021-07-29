Марат Хуснуллин поручил назвать сроки строительства КАД-2 вокруг Петербурга

Вице-премьер РФ Хуснуллин просит уточнить сроки строительства КАД-2 вокруг Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил «Автодору» и Минтрансу РФ поскорее назвать сроки строительства КАД-2 вокруг Санкт-Петербурга. Напомним, ранее новую трассу призвал построить Владимир Путин, посоветовав обратить внимание на грамотное возведение московского центрального кольца ЦКАД. Разговоры о КАД-2 шли давно, поскольку пропускная способность обычной КАД уже хромает.

- Дал поручение проработать трассировку, механизмы, источники, примерные сроки реализации (трассы – Прим.Ред.). После этого, когда у нас будет предварительная информация, мы уже примем окончательное решение, - цитирует Марата Хуснуллина ТАСС.

Добавим, что решение по строительству новой кольцевой трассы примут в ближайшие пару месяцев.