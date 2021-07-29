Суд дал полгода чиновникам Петербурга на очистку Беговой полосы Финского залива от свалки

Администрацию Приморского района Петербурга обязали в течение полугода ликвидировать свалку у Финского залива. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Приморский районный суд Петербурга дал полгода местной администрации на ликвидацию незаконной свалки, которая образовалась на Беговой полосе Финского залива. Жители пожаловались, что на стороне Петровской аллеи копится кладезь разнообразных строительных отходов – там можно встретить доски, полиэтилен, стекло, пластмассу и прочее. Свалка разрослась до 50 кубометров. Естественно, на бумаге эта территория не является местом для складирования отходов.

С иском в суд обратился районный прокурор, потребовавший как можно быстрее убрать несанкционированную свалку.

- Суд обязал администрацию в срок до истечения 180 дней со дня вступления решения суда в законную силу организовать работы по ликвидации несанкционированной свалки отходов, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.