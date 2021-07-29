Полиция задержала голого мужчину, кидавшегося на машины на востоке Петербурга

В Петербурге полиция поймала голого мужчину, скакавшего по дороге. Фото: vk.com/spb_today

Полицейские задержали голого мужчину, который носился по проезжей части на проспекте Энтузиастов в Санкт-Петербурге. Фото и видео с места событий публиковали жители района в соцсетях. По словам очевидцев, любитель наготы вел себя крайне неадекватно – бросался на автомобили, размахивал руками и истошно кричал. На место вызвали сотрудников МВД. Но и с ними голый мужчина не успокоился, поэтому его пристегнули наручниками к забору.

Буйному мужчине вызвали медиков скорой помощи. Фото: vk.com/spb_today

- У нас вот, мужчина сошел с ума. Наверное, он под какой-то фигней. Водители в шоке, причем, идет дождь. Ломится, заскакивает на авто, - говорит один из местных жителей, опубликовавших видеозапись в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Добавим, что полицейские дождались приезда скорой помощи, а не повезли голыша в участок. О дальнейшей судьбе мужчины не сообщается.