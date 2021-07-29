Более 60% студентов СПбГУ против переезда вуза в кампус в Пушкине

Студенты СПбГУ выступили против переезда вуза в Пушкин. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

63% студентов СПбГУ не одобряют идею постепенного переезда вуза в единый кампус в Пушкине. Это следует из результатов социологического исследования, в котором приняла участие ровно 1 тысяча учащихся университета. При этом 61-му проценту опрошенных студентов нравится идея объединенного кампуса, но 81% из них выступает все-таки за расположение в черте города.

- 36% респондентов считают основным неудобством СПбГУ сложную и неудобную логистику, 34% – старую инфраструктуру. 42% респондентов считают главным дефицитом университетских зданий места, где можно совместно заниматься и проводить время. Однако 64% опрошенных студентов все равно хотели бы, чтобы вуз оставался в своих нынешних корпусах, - передает Центр социального проектирования «Платформа».

Авторы исследования сделали вывод, что наиболее лучшим вариантом развития событий будет компромисс – либо строительство технопарка именно в виде дополнения к вузу, либо расширение на Васильевский остров и переструктурирование текущих старых фондов.

Ранее против переезда в Пушкин массово выступили и преподаватели СПбГУ.