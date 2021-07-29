Александр Беглов назвал главные плюсы от строительства КАД-2. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал плюсы от строительства КАД-2 вокруг Петербурга. Напомним, возвести вторую кольцевую трассу ранее призвал Владимир Путин, причем президент посоветовал ориентироваться на опыт москвичей с ЦКАД. По словам лавы Северной столицы, пробки на КАД уже стали нормальным явлением в определенных местах, поэтому нужно разгружать дорогу.

- Самое важное, что эта дорога пойдет по территории Ленинградской области и даст возможность соединить часть населенных пунктов города и области. Также это расширяет возможности трафика, который идет через Финляндию, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Пока что о сроках возведения КАД-2 говорить сложно. Необходимо подготовить соответствующий протокол для президента, где пропишут все детали по строительству. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на подготовку документа уйдет несколько месяцев.