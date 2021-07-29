В ЗакСобрании Петербурга объяснили, как будет работать закон о наказах избирателей

В ЗакСе Петербурга прокомментировали принятый закон о наказах избирателей. Фото: Мария АНАНОВА

В ЗакСобрании Санкт-Петербурга объяснили, как будет работать закон о наказах избирателей. Напомним, его приняли в парламенте накануне. Это сделано для того, чтобы каждый кандидат в депутаты выполнял обещания, данные народу. А для жителей Северной столицы это будет новой формой участия в работе госорганов.

- Удивительно, что ранее мы не приняли такой законопроект. Каждый депутат получает огромное количество обращений. В ответ часто идут заявления, обещания, которые в итоге не выполняются – это простой популизм, - сетует депутат ЗакСа Александр Егоров. – Жители теперь получают возможность обратиться с к депутатам и получить ответ. Предполагается, что эти наказы избранным кандидатом систематизируются и предоставляются в ЗакСобрание. Будет создан специальный орган, появится учет. Могут быть вопросы регионального и федерального уровня, даже личного, для конкретного человека, но выполнить их надо будет целиком и полностью.

Позже парламент отдельно примет документ о том, как будут подводиться итоги выполненных обещаний во время избирательной кампании.