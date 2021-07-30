От Юнтолово до станции метро «Беговая» запустят социальный автобус к 1 сентября

В Петербурге запустят социальный автобус от Юнтолово до станции метро "Беговая". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный пообещал, что к 1 сентября 2021 года от нового ЖК в микрорайоне Юнтолово до станции метро «Беговая» запустят социальный автобус. Местные жители не раз обращались за помощью к властям, сетуя, что они могут попасть к подземке лишь на двух коммерческих маршрутках. Особенно от этого страдают льготники.

- В рамках новой модели транспортного обслуживания, стартующей с июля 2022 года, планировалось организовать новый социальный маршрут №120 до станции метро «Беговая» с автобусами средней вместимости. Но сейчас этот процесс ускорят после просьб жителей ЖК «Юнтолово», - передает пресс-служба Смольного со ссылкой на слова губернатора Александра Беглова.

Добавим, что транспортная реформа в Петербурге, подразумевающая избавление от некомфортных маршруток, будет проходить в три этапа.