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Общество30 июля 2021 6:00

Последние новости в Санкт-Петербурге на 30 июля 2021 года: Травля нетерпимой к аутистам женщины и огромный пункт вакцинации в ТЦ

Мы собрали последние новости в Санкт-Петербурге на 30 июля 2021 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 30 июля 2021 года.

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 30 июля 2021 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру пятницы, 30 июля 2021 года. Мы пообщались с героиней Олимпиады в Токио, дзюдоисткой Мадиной Таймазовой, которая завоевала бронзу. Спортсменка призналась, что в ожесточенном полуфинале с японкой она отдала все силы, но каким-то чудом ее все же хватило на финальный бой. О спорном судействе дзюдоистка в этот раз умолчала, подчеркнув, что она сделала все, что могла на татами.

«КП» посетила парадную дома, где жила жестоко убитая семья адмирала Лобанова, и пообщалась с родными и соседями. Наш корреспондент нашел ответы даже на самые неудобные вопросы, в том числе о смерти самого экс-начальника штаба Северного флота. Страшные подробности – по ссылке.

Женщина, прогонявшая детей с аутизмом со двора в Красносельском районе, заявила о травле и угрозах. Ее муж в разговоре с «Комсомолкой» откровенно рассказал, что незнакомцы пишут гневные сообщения даже их внучке. Семья сейчас переживает самые тяжелые времена в своей жизни и не знает, что делать.

В Северной столице собираются открыть самый большой прививочный пункт – в ТЦ «Галерея». Масштабы поражают – там могут выполнять до 1 тысячи вакцинаций в день. Открытие запланировано на начало августа.