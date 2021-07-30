Петербурженка Анна Пракатень завоевала «серебро» на Олимпиаде в Токио

Петербурженка принесла первую за 41 год медаль в женской гребле-одиночках. Фото: vk.com/olympic_russia

Петербургская спортсменка Анна Пракатень принесла серебряную олимпийскую медаль в копилку российской сборной. В соревнованиях по академической гребле (в одиночках) она заняла второе место, уступив лишь сопернице из Новой Зеландии.

- Трудно сказать, была ли возможность опередить новозеландку и стать первой. Она очень опытная спортсменка, легенда. Я с ней никогда не гонялась и была рада посоревноваться. Сделала, что могла. И эмоции на финише – это скорее радость от выигранного серебра, а не огорчение от упущенного «золота», - приводит слова спортсменки пресс-служба Олимпийского комитета России.

Радость Анны понятна, ведь в этом виде соревнований отечественные спортсменки не завоевывали наград 41 год - с московской Олимпиады-1980, когда «серебро» сборной СССР принесла Антонина Махина.

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