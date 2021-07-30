Аттракционы смогут работать в Петербурге со 2 августа при 100% вакцинации персонала

Работу открытых парков аттракционов разрешено возобновить со 2 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Петербурга разрешили открыть парки аттракционов, расположенные на открытом воздухе, со 2 августа. Но при выполнении ряда условий. Одно из них - полная вакцинация персонала. Кроме того, необходимо точно считать число посетителей на входе.

- Для работы аттракционов необходимо: получить на сайте Санкт Петербургского Центра развития и поддержки предпринимательства уникальный QR-код и актуализировать стандарт безопасной деятельности с учетом изменений; ограничить посещаемость - не более 1 человека на 12 кв.м площади; установить и обеспечить работу электронной системы подсчета посетителей парка; обеспечить вакцинацию работников, - сообщает пресс-служба Смольного.

До 2 августа первым компонентом вакцины должны быть привиты 100% работников, за исключением переболевших ковидом за последние шесть месяцев, либо уже вакцинированных.

Это должно подтверждаться либо документом о прививке, либо QR-кодом. Второй компонент вакцины необходимо получить до 1 сентября.

Точно такие же требования действуют и для сотрудников фуд-кортов и торговых островков в ТЦ.