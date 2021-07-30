Более 32 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

Петербуржцев продолжают массово проверять на коронавирус. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более 32 тысяч петербуржцев прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции за вчерашний день. Такие цифры на утро пятницы, 30 июля, приводит городской оперативный штаб, отслеживающий ситуация с распространением ковида.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 32 350 человек, - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме того, за минувшие 24 часа операторами единой информационно-справочной службы «122» обработано 18 697 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом.

По этому е короткому номеру можно записаться на прием к специалисту или на вакцинацию. А также вызвать врача на дом, не только из-за ковида.