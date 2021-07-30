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Здоровье30 июля 2021 12:20

Еще 1916 случаев заражения коронавирусом за сутки отмечено в Петербурге 30 июля

Заболеваемость продолжает плавно снижаться
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Ситуация с коронавирусом в Петербурге на 30 июля. Фото: t.me/koronavirusspb

Ситуация с коронавирусом в Петербурге на 30 июля. Фото: t.me/koronavirusspb

Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается напряженной, но показатели по заболеваемости все же плавно ползут вниз. На утро 30 июля в городе отмечено 1916 новых случаев - чуть меньше, чем накануне. А вот разница с летним пиком (12 июля) уже заметнее, тогда было 2029 зараженных.

Всего с начала пандемии коронавирусом в городе заболели 526 811 человек, 501 690 из них выздоровели (+1965 за сутки). Скончался по причине ковида 19 171 петербуржец. За сутки медики зафиксировали 67 новых смертей.

Обследовано на наличие коронавирусной инфекции за минувшие 24 часа еще 32 350 горожан.

В Ленинградской области ситуация следующая: заражений с начала пандемии– 55 850 (+241), смертей – 2088(+9), выздоровлений - 47 111 (+78).

Статистика коронавируса в Санкт-Петербурге 30 июля 2021
Последние данные по зараженным, выздоровевшим и умершим