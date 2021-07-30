Губернатор поздравил петербурженку Анну Пракатень с медалью Олимпиады

Губернатор поздравил Анну Пракатень с "серебром" Олимпиады. Фото: vk.com/olympic_russia

Губернатор Петербурга поздравил спортсменку Анну Пракатень с серебряной медалью Олимпиады в Токио. Второе место она заняла на соревнованиях по академической гребле. Это стало высшим достижением для Анны за ее карьеру.

- Уважаемая Анна Витальевна! Поздравляю вас с завоеванием серебряной медали на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по академической гребле. Вы проявили силу характера, высокое мастерство и волю к победе. Ваш успех очень значим для российского спорта. Вы стали первой в истории спортсменкой, кто принес нашей стране олимпийскую награду в академической гребле среди женщин в одиночке, - говорится в тексте поздравления.

Отметим, что последний раз отечественные спортсмены завоевывали медали в этим виде спорта еще на московской Олимпиаде 1980 года.

Интересно, что всю свою спортивную жизнь уроженка Беларуси выступала в экипажах, а на одиночную греблю переквалифицировалась после переезда в Россию.

Кроме самой Анны, Александр Беглов поздравил и ее тренера – Андрея Геннадьевича Костыгова.