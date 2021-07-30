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Происшествия30 июля 2021 13:49

Завершены поиски пропавшего 9-летнего мальчика из Мурино

Об этом сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт Питер»
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Пропавшего 9-летнего мальчика нашли в Мурино.

Пропавшего 9-летнего мальчика нашли в Мурино.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Операция по поиску пропавшего 9-летнего мальчика из Мурино завершена. По-счастью, благополучно. Почти сутки ребенка, ушедшего из дома и не вернувшегося назад, искали полиция и волонтеры. Последние и сообщили о том, что все в порядке.

- Найден. Жив. Благодарим всех за помощь! - сообщается в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт Питер».

Чем занимался 9-летний школьник последние 24 часа, пока неизвестно. Но в комментариях к ориентировке о поиске местные жители писали, что видели похожего ребенка, гуляющего по Мурино. По предварительным данным там его и нашли.

Сейчас мальчика отвезли в полицию, где передали родителям. Состояние его здоровья оценят врачи.