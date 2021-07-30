Красотку с 200 свертками мефедрона поймали в Петербурге

29-летнюю красотку могут посадить на долгий срок за наркотики. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские из отдела по борьбе с наркотиками задержали 29-летнюю уроженку Курганской области, у которой при себе было почти полкило мефедрона расфасованного в маленькие пакетики. Оперативники полагают, что девушка работала закладчицей.

- 28 июля года у дома 293 по улице Шишкина сотрудники уголовного розыска задержали местную жительницу. В ходе личного досмотра полицейские изъяли у нее шесть пакетов с 200 упакованными дозами наркотического средства «мефедрон» общим весом 446,4 грамма, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские тут же провели неотложный обыск на съемной квартире задержанной, где нашли электронные весы, упаковочный материал и прочие атрибуты деятельности.

- Установлено, что задержанная выполняла роль закладчицы наркотиков в тайники для клиентов интернет-магазина, - подчеркивают в Главке.

Сама девушка ранее не была судима. Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело за попутку сбыта наркотиков в крупной размере. Подозреваемой грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.