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Общество30 июля 2021 15:49

Суд арестовал агрессивного гонщика на «Мустанге» напавшего на водителя «Мазды» на Таллиннском шоссе

Следствие заявило, что мужчина опасен для общества
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Водителя "Мустанга" арестовали на два месяца.

Водителя "Мустанга" арестовали на два месяца.

Фото: СОЦСЕТИ

Красносельский районный суд Петербурга отправил под арест водителя «Мустанга», устроившего драку на Таллиннском шоссе. Агрессивный молодой человек сначала подрезал не пропустившего его петербуржца на «Мазде», а потом прижал машину к обочине, разбил в ней стекло и напал на водителя.

- Следствие полагает, что 26 июля в 21.05 подозреваемый, находясь на проезжей части у дома 159 по Таллинскому шоссе, из хулиганских побуждений повредил лобовое стекло, левое переднее стекло, правый отражатель заднего бампера, капот, молдинг лобового стекла автомобиля «Мазда 6», причинив потерпевшему ущерб в размере 36 500 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме дела об умышленном повреждении чужого имущества, на уроженца Грузии было заведено еще одно - за хулиганство. По обоим статьям мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Следователь пояснил, что задержанный социально опасен.

Сам водитель «Мустанга» на грузинских номерах просил домашний арест или залог но судья решил иначе: арест на два месяца, до 26 сентября.

Агрессивного водителя отправили под арест. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Агрессивного водителя отправили под арест. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

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