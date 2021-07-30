Суд арестовал агрессивного гонщика на «Мустанге» напавшего на водителя «Мазды» на Таллиннском шоссе

Водителя "Мустанга" арестовали на два месяца. Фото: СОЦСЕТИ

Красносельский районный суд Петербурга отправил под арест водителя «Мустанга», устроившего драку на Таллиннском шоссе. Агрессивный молодой человек сначала подрезал не пропустившего его петербуржца на «Мазде», а потом прижал машину к обочине, разбил в ней стекло и напал на водителя.

- Следствие полагает, что 26 июля в 21.05 подозреваемый, находясь на проезжей части у дома 159 по Таллинскому шоссе, из хулиганских побуждений повредил лобовое стекло, левое переднее стекло, правый отражатель заднего бампера, капот, молдинг лобового стекла автомобиля «Мазда 6», причинив потерпевшему ущерб в размере 36 500 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме дела об умышленном повреждении чужого имущества, на уроженца Грузии было заведено еще одно - за хулиганство. По обоим статьям мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Следователь пояснил, что задержанный социально опасен.

Сам водитель «Мустанга» на грузинских номерах просил домашний арест или залог но судья решил иначе: арест на два месяца, до 26 сентября.