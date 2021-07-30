Эконадзор нашел 38 нарушений на чадящем кофейном заводе в Ленобласти

эконадзор Ленинградской области проверил кофейный завод ООО «ОРИМИ КФ». Фото: www.orimi.com

Еще в июне 2021 года эконадзор Ленинградской области проверил кофейный завод ООО «ОРИМИ КФ» в промзоне «Уткина Заводь», на который жаловались жители ближайших населенных пунктов. Оказалось, далеко не все петербуржцы и ленинградцы рады бодрящему запаху свежего кофе, особенно когда источником становится целое предприятие. Однако о результатах экспертизы «Комсомолке» сообщили лишь спустя месяц.

- На участке предприятия обнаружено 38 источников выбросов загрязняющих веществ. Речь идет о системе вентиляции и дымоотводящих трубках. Выбросы не превышают допустимых нормативов, однако их не согласовали с Роспотребнадзором. Также было выявлено, что запахи распространяются, несмотря на исправное оборудование, которое должно с ними бороться, - сообщила председатель комитета госэконадзора Ленобласти Маринэ Тоноян.

По результатам проверки предприятие обязали устранить нарушения до 4 декабря 2021 Ленобласти.

Также Эконазадор проверил кофейный завод «Фаворит» в Мурино. В 2020 году власти получали аналогичные жалобы на это предприятие. По результатам последней проверки комиссия нарушений не выявила.